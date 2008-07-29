Ющенко направив у ВР свій законопроект змін до бюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО визначив законопроект як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.

Законопроект розроблено у зв`язку з необхідністю проведення невідкладних робіт з подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях і призвело до масових підтоплень та руйнувань житлових будинків, громадських будівель, ліній електропередач та інших об`єктів життєзабезпечення населення, сільськогосподарських угідь.

Проект Закону спрямований на забезпечення фінансування заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха шляхом встановлення відповідних бюджетних призначень.

Президент переконаний, що прийняття цього Закону дозволить вжити невідкладних вичерпних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, допомогти постраждалим, забезпечити стабілізацію ситуації в областях, які зазнали дії стихії.

В законопроекті Президент пропонує збільшити доходи державного бюджету на 4 млрд. 392 млн. грн., у тому числі за загальним фондом - на 3 млрд. 636,6 млн. грн., за спеціальним фондом - 755,4 млн. грн. Також пропонується збільшити видатки державного бюджету на 4 млрд. 392 млн. грн., у тому числі за загальним фондом - на 3 млрд. 636,6 млн. грн., за спеціальним фондом - 755,4 млн. грн.

Відповідно до законопроекту Президента, додаткові видатки державного бюджету передбачено спрямувати на ліквідацію наслідків стихійного лиха на об`єктах дорожнього господарства державної власності - 801,9 млн. грн., з них 46,5 млн. грн. за загальним фондом та 755,4 млн. грн. за спеціальним фондом; на проведення аварійно-рятувальних робіт, ремонтних, будівельних робіт для відновлення, будівництва житлових будинків, ліній зв`язку, об`єктів дорожнього господарства комунальної власності, систем енерго-, газо- та водопостачання, інших систем житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, порушених сільськогосподарських угідь шляхом встановлення цільової субвенції обласним бюджетам постраждалих регіонів - 3090,1 млн. грн., на збільшення резервного фонду - 200 млн. грн.

При цьому Президент наполягає на тому, що необхідно використовувати реальні джерела збільшення доходів державного бюджету. На його думку, скасування в поточному році вексельної форми розрахунків зі сплати ПДВ при митному оформленні товарів та підвищення митної вартості товарів дозволило забезпечити виконання планових показників за зазначеним видом доходів у першому півріччі поточного року на 141,3% (67% від плану на рік), що дає підстави збільшити прогнозні показники ПДВ з ввезених в Україну товарів. Таке збільшення пропонується у обсязі 3 млрд. 636,6 млн. грн. (за загальним фондом).

Крім того, у першому півріччі поточного року до спеціального фонду державного бюджету мобілізовано акцизного збору із ввезених на територію України товарів 73,5% від плану на рік. У зв`язку з цим пропонується збільшити доходи до спеціального фонду за цією статтею на 755,4 млн. грн.

Президент вважає неможливим використання ризикових джерел додаткових доходів, зокрема таких, як збільшення ставок податків і зборів у середині бюджетного року, оскільки це може призвести до невиконання доходної частини бюджету, що поставить під загрозу фінансування в повному обсязі заходів з ліквідації стихійного лиха.

Законопроект представлятиме у парламенті перший заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів також направив до Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», у якому передбачені кошти для ліквідації наслідків повені та допомоги постраждалим у західних областях України.

Планується, що зміни до бюджету-2008 будуть прийняті на позачерговій сесії Верховної Ради 31 липня.