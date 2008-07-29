Ганна Герман перериває свою поїздку до США

Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН перериває своє перебування у США і повертається до України у зв`язку з проведенням у четвер, 31 липня, позачергового засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Партію регіонів.

За даними прес-служби, у США Г.ГЕРМАН перебувала у складі делегації українських парламентаріїв, які проводили ряд зустрічей з колегами – американськими конгресменами.