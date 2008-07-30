Президент Вірменії розповів про свою розмову з Ющенком

Президент Вірменії Серж САРГСЯН запропонував своєму українському колезі Віктору ЮЩЕНКУ працювати над включенням стародавньої вірменської святині – монастирського комплексу Сурб-Хач у Криму до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Вірменії повідомив у Криму, в ході святкування 650-річчя монастиря Сурб-Хач.

«Я запропонував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ доручити нашим міністерствам закордонних справ почати спільні кроки з включення Сурб-Хача до списку світової спадщини ЮНЕСКО», - сказав С.САРГСЯН.

Він зазначив, що у Вірменії вже є «приклади успіхів у цьому напрямі». «Зовсім недавно три вірменські храми в Ірані були включені до цього списку (світової спадщини ЮНЕСКО – УНІАН)», - повідомив Президент Вірменії.

С.САРГСЯН назвав Сурб-Хач одним із найзначніших вірменських історичних пам`ятників. «Сурб-Хач – це не тільки невід`ємна частина нашої духовної культури, але одна з перлин Кримського півострова», - додав президент Республіки Вірменія.