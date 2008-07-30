Кучма вважає, що Україна викладе за газ стільки, скільки скаже Росія

Газ за європейськими цінами буде купувати Україна вже наступного року. Так вважає колишній Президент України Леонід Кучма.

На його думку, Київ говорить із Москвою на рівних і демонструє готовність викладати скільки скажуть. Насправді ж Україна буде готова до світових цін не раніше ніж через 3-4 роки, зазначає 5 канал.

Леонід Кучма: "Я вважаю, що ціна буде європейська. Ми сьогодні показали нашим партнерам головним, перш за все з Росією, що Україна розмовляє з нею на рівних. що ми готові брати все, що вони нам запропонують. Пропонують там Європі 400-500 доларів - значить і ми братимемо."