Кучма вважає, що Україна викладе за газ стільки, скільки скаже Росія
08:15, 30 липня 2008Політика
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На його думку, Київ готовий
Газ за європейськими цінами буде купувати Україна вже наступного року. Так вважає колишній Президент України Леонід Кучма.
На його думку, Київ говорить із Москвою на рівних і демонструє готовність викладати скільки скажуть. Насправді ж Україна буде готова до світових цін не раніше ніж через 3-4 роки, зазначає 5 канал.
Леонід Кучма: "Я вважаю, що ціна буде європейська. Ми сьогодні показали нашим партнерам головним, перш за все з Росією, що Україна розмовляє з нею на рівних. що ми готові брати все, що вони нам запропонують. Пропонують там Європі 400-500 доларів - значить і ми братимемо."
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