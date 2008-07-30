Проблема вирубування лісів «не є кричущою» - консультант апарату ВР

До дискусії про причини повені в західних областях України долучилися співробітники Верховної Ради. Парламент 2000-го року наклав десятилітній мораторій на промислове вирубування лісу на гірських схилах у Карпатському регіоні, сказав «Німецькій хвилі» головний консультант апарату Верховної Ради Віктор Вовк. Деякі екологи пов’язують масштаби повені саме з вирубуванням лісів.

«Хижацьким» назвав масове вирубування карпатських лісів в дев’яностих роках минулого століття Віктор Вовк. Він визнав, що наслідком цього стало значне позбавлення гірських схилів лісового покриву, який нині ще не відновився. З посиланням на думку депутатів парламентського комітету з екологічної політики та природокористування Вовк сказав, що сьогодні проблема масового вирубування карпатських лісів «не є такою кричущою», як у попередньому десятилітті. Натомість відбувається заліснення гірських схилів, особливо тих, які містять найбільшу небезпеку повеневої загрози. Наразі парламентський екологічний комітет, як повідомив Вовк, продовжує боротьбу за створення сучасної екологічної політики. На доказ він навів проект накладення мораторію на вирубання зелених насаджень в містах через неконтрольовану забудову міських територій.