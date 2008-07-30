Соціалісти знову прийшли під вікна Тимошенко

Соціалісти вимагають від Кабінету Міністрів негайного ухвалення державної програми з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою вимогою зараз відбувається акція протесту прихильників Соцпартії України перед будівлею уряду.

Соціалісти також стверджують, що бюджетні ігри між усіма гілками виконавчої влади призвели до того, що люди, які постраждали внаслідок повені в Західній Україні, залишилися без реальної допомоги.

За оцінками правоохоронних органів, в акції протесту беруть участь близько півтори тисячі осіб.