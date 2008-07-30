Тимошенко каже, що криза вже пройдена

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про ефективність дій центральної і місцевих влад для подолання наслідків повені у Західній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Всі міністерства, починаючи від Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, місцева влада, всі, хто задіяний, працюють ефективно, самовіддано, цілодобово. Я можу сказати, що і на місцевому рівні, і на центральному робиться все, що тільки можливо зробити. І я думаю, що результат люди вже сьогодні відчувають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим прем`єр-міністр зазначила, що криза вже пройдена, і погодні умови, що склалися, не створюють побоювань щодо можливого повторення надзвичайних явищ.

«Водночас, ще залишаються за межами доступу 108 населених пунктів в Україні, куди неможливо під`їхати, не існує доріг, і дістатися туди можна або вертольотом, або на плавальних спеціальних засобах», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.