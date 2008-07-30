Тимошенко хоче задіяти армію

Уряд має намір залучити підрозділи Міністерства оборони для розбирання завалів у гірських районах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Саме у гірських районах починалися стрімкі потоки, де було зрушення грунту, де за рахунок стрімкого руху води знищувалося все, що було на шляху цієї води, знищені і зруйновані дороги і мости, практично знесене повністю житло людей. Там дуже важка ситуація, і ці райони продовжують залишатися відрізаними від будь-яких комунікацій, і туди можна дістатися тільки вертольотом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що вчора в ході відвідин таких населених пунктів було ухвалено рішення про те, що Міністерство оборони направить частину своїх військ для розбирання завалів. «Тому сьогодні на засіданні уряду ми також розглянемо це питання – як підключити всі можливості армії для надання допомоги гірським населеним пунктам», – зазначила вона.