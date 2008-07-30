Тимошенко бачить, як зернотрейдери тиснуть на селян

В Україні 10 областей подолали мільйонний рубіж зі збору врожаю зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«На сьогодні вже зібрано 23,4 млн. тонн, що становить трошки більше, ніж 50% зібраного врожаю. Це дуже оптимістичні цифри. Крім того, у нас вже 10 областей є областями мільйонниками – саме ці, які подолали рубіж в 1 млн. тонн зібраних зернових. Саме сьогодні долають цей рубіж Луганська і Черкаська області, і ми будемо сподіватися, що вони зроблять це успішно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр підкреслила, що уряд очікує отримати врожай зернових на рівні прогнозу, не зважаючи на негоду, яка пройшла по Україні.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності прийняття змін до бюджету, щоб терміново наповнити бюджет Аграрного фонду України. «Ми передбачали там більше мільярда грошей, тому що сьогодні спостерігається тенденція до падіння закупівельних цін на зернові, що не допустимо. Сьогодні є деякі регіони, де завдяки недбалій роботі місцевих органів влади та допуску монопольних трейдерів, які сьогодні давлять на аграріїв, закупівельні ціни спускаються вже до 800-900 гривень», - зазначила глава уряду.

«Якщо ми в четвер приймемо зміни та доповнення до бюджету разом зі змінами та доповненнями по стихійному лиху, ми зможемо аграріям віддати зразу 1 мільярд 118 млн. грн., і це значить, що ми миттєво піднімемо закупівельні ціни через аграрний фонд і припинемо диктат зернотрейдерів, які сьогодні практично знищують економіку аграрних господарств», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.