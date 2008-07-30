Луценко думає, що Тимошенко його не здасть

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що під час позачергової сесії Верховної Ради його відставка з посади не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Закон про Кабмін чітко визначає порядок такої відставки: вона може бути ініційована мною особисто, прем`єр-міністром або в ході відставки всього Кабінету міністрів. Якщо будуть витримані і дух і буква закону, то відставки не відбудеться. Я особисто сам не бажаю відставки, а прем`єр-міністр, наскільки мені відомо, не підтримує таких ініціатив», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, ініціатива Партії регіонів про включення цього питання до порядку денного засідання позачергової сесії парламенту є реакцією «основних політичних дахів, певних кримінальних діячів, які відчувають, що міліція наблизилася до них достатньо близько».

«Йдеться про відомих фігурантів кримінальних справ у Криму, в Харкові, Закарпатті, Донбасі і Києві. Після будь-якого дотику до якихось політичних фігур місцевого рівня Партія регіонів і політичні сили посилено розгортають кампанію проти Ю.ЛУЦЕНКА і міліції в цілому. Мабуть, у них така форма захисту своїх і таке розуміння рівності всіх перед законом. Депутат має право на будь-яку ініціативу, зокрема на відставку Ю.ЛУЦЕНКА, але я вважаю, що вона не відбудеться найближчим часом, до глибокого їх смутку», - додав міністр внутрішніх справ.