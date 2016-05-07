Україна більше не допустить експансії радянської-російської імперської ідеології - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна більше ніколи не допустить експансії радянської-російської імперської ідеології в український простір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття пам’ятника гетьману України Івану Мазепі в Полтаві.

«Ми вшановуємо українських героїв, відзначаємо свої свята і свої пам’ятні дати. І більше ніколи не допустимо експансії радянської-російської імперської ідеології в український простір», - наголосив він, додавши, що «тут вам не «русский мир», тут – український світ».

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Отже, за словами президента, необхідно оцінювати Мазепу лише в українській системі координат, і європейській системі координат також.

«Не забуваймо: ще коли Петро І рубав вікно до Європи, Україна часів Мазепи ходила до Європи через двері», - додав Порошенко.