Поживанов з'їв ніжку Буша, «щоб ніхто не лякався» (фото)

Голова Держкомрезерву Михайло ПОЖИВАНОВ запевняє, що вся м`ясна продукція, імпортована в Україну, перевірена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, запрошеним сьогодні на підприємство "Комбінат "Прогрес", і продемонстрував американські курячі стегенця, які там зберігаються.

Для журналістів відкрили холодильники, в яких зберігається свинина, яловичина і курятина.

"Останні кілька днів було дуже багато розмов про те, що в Україну завозять дуже багато дешевої та неякісної продукції. Я запросив журналістів для того, щоб показати продукцію і сертифікати на неї, і навіть в окремій кімнаті є приготовані страви з цих стегенець. Я їх перший скуштую, щоб ніхто не лякався", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Держкомрезерв почав інтервенцію курячих стегенець на український ринок, і ціна на них має в роздрібній торгівлі знизитися до 13,50 грн. за кілограм.

16 липня голова Державного комітету з матеріального резерву Михайло ПОЖИВАНОВ повідомив, що Держкомрезерв уже відпускає для продажу в роздрібних мережах курячі стегенця зі США за ціною 10,72 грн. за кг. Він не уточнив, який обсяг стегенець закуповує Держкомрезерв, сказавши, що він достатньо великий.

Він наголосив, що є всі підстави стверджувати, що в роздрібній торгівлі стегенця продаватимуть не дорожче 13,50 грн. за кг.