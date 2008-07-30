Грач виявив готовність побути екскурсоводом у Ющенка
Санаторій «Долосси» розграбовують
Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ «наполегливо запрошує» Президента України Віктора ЮЩЕНКО, який відпочиває на півострові, відвідати південнобережний санаторій «Долосси», де, за даними депутата, грабують майно і землі.
Про це сказано в депутатському зверненні Л.ГРАЧА, відправленому Президенту в Ялти, на державну дачу.
«Наполегливо запрошую Вас відвідати санаторій «Долосси», який розташований у горах над селищем Массандра, поряд з держдачею, іменованою в народі Сталінською. Я неодноразово відправляв на Ваше ім`я звернення і депутатський запит з приводу розкрадання майна і землі, що належить санаторію, який понад 80 років успішно лікує хворих на туберкульоз і цукровий діабет. На всі мої звернення отримав відписки», - сказано у зверненні депутата до Президента, текст якого передано агентству УНІАН.
Л.ГРАЧ заявляє, що В.ЮЩЕНКО потрібно переконатися «в беззаконні і корупції, передусім, з боку Кабінету Міністрів України, який не вживає практично жодних заходів для захисту майна та земельних ресурсів, що належать державі, а також простежити корупційні зв`язки, внаслідок яких це відбувається». Депутат закликає Президента відвідати санаторій і зустрітися з колективом і відпочивальниками. «Зі свого боку готовий особисто провести Вам екскурсію на цьому «пам`ятнику» української дійсності, званої турботою про народ», - сказано в зверненні.
Л.ГРАЧ також заявляє, що якщо В.ЮЩЕНКО за час своєї відпустки в Криму не знайде часу «на власні очі переконатися», що епідемія туберкульозу не цікавить керівництво країни, то “кілька тисяч хворих на туберкульоз найближчим часом готові прибути на держдачу в Мухалатку» до Президента.
«Сподіваюся на державний підхід», - додає Л.ГРАЧ.