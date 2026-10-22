Чому не можна казати 'вибачте мене' і 'приймати участь': пояснення вчительки

Частину цих словосполучень вважають калькою з російської мови, але в українській мові є свої питомі відповідники.

Явище калькування не завжди шкідливе для мови, але потрібно пам’ятати про питомі слова української мови, яким краще віддавати перевагу.

Про це у коментарі УНІАН розповіла вчителька української мови Тетяна Шкарлута, відповідаючи на запитання щодо того, чому вислови "вибачте мене", "приймати участь", "на протязі місяця", "слідуюча зупинка", "по крайній мірі" вважають помилковими?

Вона зауважила, що частину цих словосполучень вважають калькою з російської мови, і, оскільки в українській мові є свої питомі відповідники, на кожен згаданий приклад є більш безпечний для мововжитку варіант: "брати участь", "протягом" або "упродовж" тижня, "наступна зупинка" та "принаймні".

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"Щодо форми "вибачте мене", то нормативне граматичне керування в українській мові все-таки "вибачте мені", - підкреслила експертка.

Калькування - поширена практика

Водночас, додає Шкарлута, треба розуміти, що калькування як один із форматів запозичень - це доволі поширена практика, і чимало слів ми так трансформували з інших мов.

Наприклад, кальками з давньогрецької мови є слова "милозвучний" та "православний", із латини - "милосердя", а з польської - "вірогідний".

"Тому потрібно критично ставитися до явища калькування, яке не завжди є шкідливим для мови. І при цьому пам’ятати про питомі слова української мови, яким краще віддавати перевагу, адже мовна ідентичність - це слова, які ми вибираємо любити", - підкреслила вчителька.

Правильність вживання деяких фраз українською

Як повідомляв УНІАН, раніше Шкарлута розповіла, що стосовно того, "вірна" відповідь чи "правильна", тривають суперечки. Так, дехто зі знавців мови стверджує, що варто казати "правильна відповідь", адже "вірна відповідь" - калька з російської. Інші допускають обидві форми.

Крім того, вона зазначила, що сучасні тенденції мововжитку свідчать про цінність прозорих та струнких формулювань, де зайве відтинають. Зокрема, "перший дебют", "народний фольклор" та "прейскурант цін" - приклади такої "зайвини". Їх також називають плеоназмами.

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