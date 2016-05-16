Парубій сподівається, що завтра в Раду подадуть законопроект про її реформування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради.

Парубій зауважив, що поточний пленарний тиждень буде дуже напруженим. Зокрема, за його словами, є величезна кількість урядових ініціатив, які необхідно швидко вводити в дію.

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“Ми буквально перед Погоджувальною радою провели нараду з реформи парламенту. І я сподіваюся, завтра вже буде зареєстрований відповідний законопроект, і в четвер ми зможемо увійти в дискусію вже в парламенті з реформи парламенту”, - сказав голова ВР і підкреслив вагомість цього питання в контексті підвищення ефективності роботи Верховної Ради.

Крім того, Парубій ще раз від імені парламенту привітав з перемогою на «Євробаченні» українську співачку Джамалу.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада ухвалила постанову «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради».

Постановою визнаються рекомендації місії Європейського парламенту щодо реформування ВР України. Зокрема, рекомендації покликані оптимізувати процес ухвалення законів, поліпшити комунікацію між Кабміном і парламентом, скоротити кількість комітетів ВР.