Прокуратура закрила справу про зникнення "символу" режиму Януковича (документ, відео)

Про це повідомив лідер "Народного контролю", секретар Антикорупційного комітету ВРУ Дмитро Добродомов, йдеться на сайті організації.

За його словами, кримінальне провадження закрили ще на початку грудня минулого року "за відсутністю складу злочину".

"Тож маємо дилему: або не було ані "золотого батона", ані інших коштовностей із Межигір'я, які бачила уся країна. Або ж потрібно покарати тих, хто закрив кримінальне провадження. Адже цінності зникли, а винуватців не шукають", - зазначив Добродомов.

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Крім того, він заявив, що прокуратура навіть не вбачає "складу злочину" у зникненні коштовностей вартістю у мільйони.

"Ця справа – черговий яскравий приклад "ефективності" роботи прокуратури", - підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що людиною, яка подарувала екс-президенту України Віктору Януковичу масивне прес-пап'є у вигляді батона в натуральну величину хлібобулочного виробу і вагою в 2 кілограми, виконане з золота, є президент ПАТ "Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе" Володимир Матвійович Лук'яненко.