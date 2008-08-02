Тимошенко викликала львівське керівництво до себе в літак

Кабінет міністрів України на своєму черговому засіданні в середу, 6 серпня, планує затвердити перелік першочергових водозахисних споруд, які вимагають негайного відновлення і ремонту.

Як передає кореспондент, про це заявила в суботу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з жителями села Монастирець Городоцького району Львівської області.

Вона підкреслила, що до листопада має бути повна програма з відновлення водозахисних споруд, пошкоджених в результаті стихії.

У селі Монастирець в результаті розливу Дністра були пошкоджені близько сотні будинків, що потребують ремонту.

Прем`єр-міністр по прибуттю в аеропорт Львова безпосередньо в літаку провела нараду з керівництвом області з питань ліквідації наслідків повені.