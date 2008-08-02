Тимошенко дякує Росії, Угорщині й Польщі

У потерпілі від стихії західні регіони України почала надходити допомога з-за кордону. Про це сьогодні журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після відвідання деяких районів області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем`єр-міністра, зокрема допомога почала надходити з Росії, Угорщини і Польщі.

«Я хочу подякувати всім країнам, які або відправили, або вже навіть доставили гуманітарну допомогу. Це і Російська Федерація, і Угорщина, і Польща. Ми сьогодні бачимо, що наші сусіди не залишилися в стороні від горя, яке вразило Україну… Я хочу подякувати і керівництву, і народам цих країн», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що всі процедури з доставкою вантажу, у тому числі і розмитнення відбувається без проблем. «Розмитнюють зараз нормально, своєчасно, контролюють якість і гадаю, що зараз, розвернувши Національний штаб в Івано-Франківській області на чолі з першим віце-прем`єром Олександром ТУРЧИНОВИМ, там, де епіцентр біди, ми лише щодня набиратимемо обороти з відновлення інфраструктури, по допомозі людям і вживатимемо заходам, щоб більше не допустити таких трагедій», - сказала прем`єр.

Вона також повідомила, що Росія в якості гуманітарної допомоги передала Україні дизельні генератори, пристрої по відкачуванню води, продукти. На сьогодні вже діють рейси з доставки гуманітарної допомоги «Схід-Захід» з Донецька і Луганська.