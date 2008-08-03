При падіння вертольота Мі-2 в Криму загинули двоє осіб

У Ленінському районі Криму під час виконання планового перельоту з с.Завітне до с. Яковенкове впав та загорівся вертоліт Мі-2, що належав ВАТ авіакомпанії "Кіпаріс" м. Сімферополь.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, під час аварії вертольота загинуло двоє членів екіпажу.

За фактом події проводиться розслідування.