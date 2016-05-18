Турчинов вважає, що української летальної зброї недостатньо для ефективної протидії агресору
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Директором Департаменту державної безпеки Литовської Республіки Дарюсом Яунішкісом.
Про це повідомляє прес-служба РНБО.
Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі Турчинов і Яунішкіс обговорили питання безпеки в регіоні з огляду на агресивну політику Кремля. У цьому контексті сторони наголосили на необхідності поглиблення українсько-литовського співробітництва в секторі безпеки і оборони, зокрема, між «розвідувальними і контррозвідувальними відомствами».
Під час перемовин сторони також проаналізували спільні загрози, які виникають внаслідок мілітаристських прагнень Російської Федерації, і наголосили на неприпустимості скасування санкцій проти держави-агресора.
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За словами Турчинова, Україна вже понад два роки протистоїть військовій агресії з боку Росії, «а питання військово-технічної співпраці з нашими західними партнерами, зокрема, в питаннях надання летальної зброї, досі не вирішуються». «Сьогодні всі поставки летальної зброї забезпечує український оборонпром, але для ефективної протидії агресору цього недостатньо", - сказав він, додавши, що сильна, озброєна сучасною зброєю українська армія є важливим фактором безпеки та миру в Європі.
Секретар РНБО України подякував Литві, яка є надійним другом України, за всебічну підтримку нашої держави.
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Своєю чергою, Яунішкіс наголосив на необхідності та перспективності двостороннього співробітництва, «особливо в секторі безпеки і оборони». «Наші країни рухаються в одному напрямку, ми готові підтримувати Україну всіма доступними засобами і надалі», - сказав він.