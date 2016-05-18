ВР сьогодні розгляне зміни до законів про правила в'їзду і виїзду з України (наживо)

Верховна Рада сьогодні розгляне законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію, та виїзду з неї.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання. Також сьогодні розглядатиметься питання щодо впровадження благодійних текстових повідомлень. Читайте такожРада скасувала випробувальний термін для переселенців при прийомі на роботу Серед іншого розглядатиметься і питання щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах, а також низка питань житлової політики.

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