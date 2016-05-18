ВР сьогодні розгляне зміни до законів про правила в'їзду і виїзду з України (наживо)
11:49, 18 травня 2016Політика
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Верховна Рада сьогодні розгляне законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію, та виїзду з неї.
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання.
Також сьогодні розглядатиметься питання щодо впровадження благодійних текстових повідомлень.
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Серед іншого розглядатиметься і питання щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах, а також низка питань житлової політики.
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