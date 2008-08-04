Ющенко висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив телеграму Президентові Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ, в якій висловив співчуття з приводу смерті видатного російського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Олександра Солженіцина, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Від імені українського народу і від себе особисто прошу передати щирі співчуття російському народові, рідним і близьким Олександра Ісайовича з приводу цієї тяжкої втрати», – йдеться у телеграмі.

Президент зазначив, що твори О.Солженіцина «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича» стали символом боротьби із тоталітаризмом, за свободу і гідність людини.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 серпня в Москві на 90-му році життя помер відомий російський письменник-дисидент і Нобелівський лауреат О.Солженіцин.