Президент закликав бізнесменів «підставити плече братам і сестрам»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає представників бізнесу надати допомогу постраждалим від стихійного лиха.

Про це йдеться в зверненні глави держави, переданому УНІАН.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що в ці дні вся країна без роздумів підставила своє плече нашим братам і сестрам – жителям шести областей, які постраждали внаслідок катастрофічної повені. Глава держави наголошує, що у вражених стихією селах, містечках, містах не працюють дитячі садки й лікарні, а люди втратили свій скарб, свої заощадження, джерела свого доходу і сьогодні не мають можливості придбати найнеобхідніші речі.

Він зауважив, що ця біда об`єднала навіть тих з українських політиків, хто протягом останнього часу демонстрував зразки нічим не виправданої непоступливості.

“У цей нелегкий час я закликаю вас не бути байдужими до нашої спільної біди. Закликаю представників бізнесу, лідерів національних ділових і фінансових кіл надати гідну вашого статусу допомогу кожному конкретному району, школі, лікарні, родині, кожній людині”, - зазначається в зверненні Президента України.

В.ЮЩЕНКО впевнений, що його заклик знайде гідну відповідь у серцях представників бізнесу. “Ми українці, і всі ми сьогодні разом. Я пишаюся своїм народом та схиляю голову перед його мужністю. Упевнений, що з цього випробовування ми вийдемо ще більш згуртованими навколо нашого спільного завдання – розбудови держави, яка гарантуватиме кожному своєму громадянину, кожному жителю нашої країни гідне життя”, - сказав глава держави.