Ющенко особисто залив фундамент будинку у селі Чорногузи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО особисто залив фундамент на будівництві нового житлового будинку для постраждалих від повені мешканців с. Чорногузи Чернівецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, відповідно до затвердженого генерального плану, в с. Чорногузи розпочалося будівництво 40 нових будинків замість зруйнованих чи пошкоджених нещодавньою стихією.

Під час спілкування із жителями цього села Президент України наголосив, що влада не може вимагати від селян залишити свої рідні помешкання та переселитися в інші райони. Разом з цим В.ЮЩЕНКО попросив селян поставитися до цього питання відповідально, по-господарськи і обрати для подальшого проживання безпечніші земельні ділянки, які на сьогодні вже запропоновані і виділені місцевою владою.

Зокрема, Президент побував на такій ділянці, де й символічно розпочав будівництво першого будинку.

Підвозом бетону до місця фундаменту особисто керував, будівельник за фахом, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

*** У селі Чорногузи повністю знищено стихією 12 будинків, 16 – не придатні для проживання; від підтоплення та зсувів грунту постраждали близько 3 тисяч осіб, що становить фактично все населення села.