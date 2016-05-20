Новим послом Польщі в Україні стане Ян Пєкло

Як відзначає Польське радіо з посиланням на видання Gazeta Wyborcza, послів призначає президент Польщі за пропозицією голови МЗС з урахуванням позиції Комісії у закордонних справах Сейму.

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Свою згоду повинна також дати країна, в якій повиннен бути акредитований новий посол.

Очікується, що зміна посла в Україні відбудеться в другій половині року.

Ян Пєкло - відомий польський публіцист, виконавчий директором фонду Польсько-української співпраці PAUCI.

На даний момент послом Польщі в Україні є історик і дипломат Генрік Литвин.

Ян Пєкло - один з ініціаторів рапорту про російські військові злочини на Донбасі. Як журналіст описував події румунської революції 1989 року і війну в колишній Югославії. Автор двох книг про Балкани. З 2005 року – виконавчий директор фонду польсько-української співпраці PAUCI у Києві та Варшаві.