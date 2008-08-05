Єврокомісія направила у затоплені райони України своїх експертів
Потрібна координація
Європейська комісія направила до України експертів для координації роботи щодо надання допомоги постраждалим від повені.
Про це УНІАН повідомила представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ.
За даними прес-служби, 4 липня група з трьох експертів відбула до України, і сьогодні планує відвідати постраждалі регіони.
Крім того, в прес-службі зазначають, що окремі країни-члени ЄС, такі як Чехія, Словаччина, Естонія та Іспанія, надають Україні допомогу у вигляді човнів, наметів та спальних мішків.
Представник Єврокомісії також нагадала, що з 1 серпня в Україні працює експерт з питань гуманітарної допомоги Єврокомісії, який оцінює потребу у допомозі, а також стежить за рятувальними операціями.
Як повідомляв УНІАН, в результаті повеней в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській областях загинуло понад 30 осіб.