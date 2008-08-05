Тимошенко: Україна сьогодні як ніколи необхідна світу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність підвищення якості сільськогосподарських ґрунтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на розширеній нараді з аграріями з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

«Збереження і підвищення якості ґрунтів є пріоритетом сьогоднішньої роботи уряду в аграрному секторі. Якщо ми збережемо і підвищимо якість ґрунтів, ми матимемо нескінченний потенціал для нашої країни та для нашого народу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Аргументуючи свою позицію, прем`єр-міністр нагадала, що у світі останнім часом загострилися питання забезпечення продовольством.

«Практично всі країни, всі могутні об`єднання країн і фінансові установи світу сьогодні приймають спеціальні програми з подолання продовольчої кризи у світі. Україна сьогодні як ніколи необхідна світу з усіма нашими можливостями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на її думку, перед урядом стоїть завдання врегулювати функціонування ринків збуту сільгосппродукції, чіткіше «відшліфувати» систему дотацій.

«Нині також існує проблема збереження врожаю на елеваторах. У нас також не вистачає цих потужностей, і вони використовуються вкрай неефективно. Мене зовсім не задовольняє вся транспортна схема, починаючи від поля і закінчуючи портами та елеваторами. Це є великою бідою України», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр запропонувала учасникам сьогоднішньої наради обговорити всі проблеми, які існують в агропромисловому комплексі.