У Луценка кажуть, що найбільші друзі Ющенка першими його зрадять

Оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА робить все, аби переконати главу держави в тому, що “Народна самооборона” для нього є ворогом.

Таку думку в інтерв’ю газеті “День” №137 від 5 серпня 2008 року висловив народний депутат від “Народної самооборони” Кирило КУЛИКОВ.

“Почнімо з того, що сьогодні, в тому числі в оточенні Президента, є люди, які намагаються переконати його в тому, що «Народна самооборона» «лягає» під ТИМОШЕНКО... З Президентом у нас відносини дійсно дуже складні, це правда. Чому? Тому що робиться все, щоб переконати Президента, мовляв, «Самооборона» - це його вороги”, - сказав депутат.

Між тим К.КУЛИКОВ зазначив, що це далеко не так, варто хоча б подивитися на голосування депутатів від “Народної самооборони” за законопроект про імперативний мандат, який для БЮТ був ледве не ключовим законопроектом.

Народний депутат зауважив, що сьогоднішні найбільші друзі Президента “першими його і зрадять”. “А ми маємо свою позицію і не боїмося встати і висловити свою позицію, дивлячись у вічі Президентові. Чесно скажу, що з багатьох економічних питань я погоджуюся з думкою Президента. А ось із точки зору політики...”, - додав він. К.КУЛИКОВ зазначив, що Президент має зрозуміти, що він, а не прем’єр, на сьогоднішній день є вищою посадовою особою в державі, й саме він має будувати відносини з представниками інших гілок влади так, щоб усю країну “не колошматило від їхніх люб’язностей» із Ю.ТИМОШЕНКО.