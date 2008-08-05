Тимошенко доручила підписати контракти, у яких немає логіки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Аграрному фонду і Державному комітету з матеріального резерву підписати можливі контракти на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні під час підбиття підсумків на розширеній нараді в уряді з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що зараз необхідно вжити комплекс невідкладних заходів для зняттю з ринку зерна.

«У нас сьогодні є 1 млрд. (грн. – УНІАН) в Аграрному фонді, є зерно, яке є в Аграрному фонді і в Державному резерві, і я прошу Аграрному фонду і Державному резерву дати доручення терміново «допідписати» всі міжнародні контракти, для того, щоб зараз ще спробувати одержати гроші. Хоча це ну зовсім ненормальний підприємець продає зерно тоді, коли воно найнижче в ціні, логіки в цьому немає. Але якщо є хороші покупці, то можна одержати додаткові гроші», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що експорт зерна необхідно проводити обережно, «щоб тільки ми не зламали ринок зерна на експорт. Щоб ми мали можливість координувати і не демпінгувати на ринку, адже собі ж лихо й зробимо».