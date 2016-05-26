Народного депутата Гузя не пустили до Придністров’я на зустріч з українцями

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народного фронту”, Гузь перебував із робочим візитом у Республіці Молдова у рамках роботи комітету Верховної Ради у закордонних справах.

Там відбулася низка зустрічей українських парламентарів, зокрема - з міністром закордонних справ Ліліан Дарій, віце-прем'єр міністром Георге Балан, депутатами молдовського парламенту, а також з представниками проєвропейської опозиції, зокрема - із колишнім прем'єр-міністром Юріє Лянке.

Також в приміщенні Посольства України відбулася зустріч з українською діаспорою. Українці, що проживають в Придністров'ї, запросили Ігоря Гузя відвідати Тирасполь.

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Натомість на пункті пропуску на кордоні з Україною "Тирасполь-Гребеники", поблизу міста Бендери, представники придністровського КДБ повідомили народному депутату, що йому заборонено у в’їзді до Придністров'я, оскільки є у "списках осіб, в'їзд яких небажаний".

"Після моїх вимог надати якісь документи з цього приводу мене доправили в окреме приміщення, куди по черзі почали приїжджати керівники місцевого КДБ. Розмова велася про "Правий Сектор", Надію Савченко, Майдан, війну на Донбасі, жертви 2 травня 2014 року в Одесі. Таке враження, що зазомбовані КДБісти говорили виключно "темниками" з російських ЗМІ. Всю розмову записували на відеокамеру і тільки після довгих переговорів дозволили залишити території митного пункту", - сказав Ігор Гузь.

"На південних кордонах нашої країни знаходиться явно "ворожа" до України напівдержавна територія, яка тільки і чекає, як встромити ніж в спину. При тому, що в Придністров'ї проживає 33% українців", - зазначив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Гузь заявив, що на вимогу Російської Федерації його не впустили в Білорусь.