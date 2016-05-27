Лідери G7 рекомендували усім сторонам виконати зобов'язання з проведення виборів на Донбасі

10:37, 27 травня 2016
Політика
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Лідери країн G7 рекомендували усім сторонам якнайшвидше виконати зобов'язання щодо проведення виборів на Донбасі без зволікання.

Про це йдеться у декларації за підсумками саміту G7 в Ісе-Шімі за участі президента США Барака Обами, прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, президента Франції Франсуа Олланда, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці.

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"Ми стурбовані триваючим насиллям вздовж лінії зіткнення, що порушує режим припинення вогню. Ми наполегливо закликаємо усі сторони вжити конкретних кроків, які призведуть до повного припинення вогню, як це вимагається у відповідності з Мінськими угодами. Ми також наполегливо закликаємо усі сторони виконати їхні зобов'язання без зволікання з метою проведення місцевих виборів у окремих районах Донецької та Луганської областей якомога швидше у відповідності до Мінських угод", - наголошується у декларації.

Лідери G7 надали особливого значення своїй рішучій підтримці повного впровадження Мінських угод та роботі "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми очікуємо, що Росія буде діяти відповідно до своїх зобов'язань та використає свій вплив на сепаратистів для виконання (також) їхніх зобов'язань у повному обсязі", - підкреслюється у декларації.

Окрім того, лідери G7 відзначили ключову роль ОБСЄ у сприянні урегулюванню кризи в Україні, та закликали усі сторони, і особливо сторону сепаратистів, надати можливість спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повний та необмежений доступ до усієї території конфліктної зони на Донбасі.

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