"Зміна влади і конфедерація": Захарченко назвав "умови возз'єднання" Донбасу з Україною
15:16, 25 травня 2016Суспільство
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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "возз'єднання з Україною можливе тільки в тому випадку, якщо в Києві зміниться влада".
Ватажок бойовиків "ДНР" заявив, що "в Україні треба буде провести справжню конституційну реформу / oplot.info
Він сказав це в ході прямої лінії з мешканцями Херсонської області України, повідомляє ТАСС.
"Україна має повернутися в стан держави, тобто повинна змінитися влада...", - заявив Захарченко.
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Крім того, впевнений ватажок бойовиків "ДНР", "в Україні треба буде провести справжню конституційну реформу і перетворити унітарну країну в конфедерацію".
Як повідомляв УНІАН, Захарченко поспілкувався з мешканцями Херсонської області в ході "прямого включення".
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