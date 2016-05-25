"Зміна влади і конфедерація": Захарченко назвав "умови возз'єднання" Донбасу з Україною

Він сказав це в ході прямої лінії з мешканцями Херсонської області України, повідомляє ТАСС.

"Україна має повернутися в стан держави, тобто повинна змінитися влада...", - заявив Захарченко.

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Крім того, впевнений ватажок бойовиків "ДНР", "в Україні треба буде провести справжню конституційну реформу і перетворити унітарну країну в конфедерацію".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко поспілкувався з мешканцями Херсонської області в ході "прямого включення".