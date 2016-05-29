Рішення G7 щодо санкцій проти Росії прийнято за результатами переговорів з Україною - Порошенко

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

«Внаслідок наших інтенсивних консультацій, мого візиту до Японії, інтенсивних переговорів з нашими партерами, з усіма партнерами по «Великій сімці», це призвело до наступного – на цьому тижні «Велика сімка» в Токіо прийняла рішення не просто про продовження санкцій проти РФ, але й у випадку загострення чи у випадку необхідності - і посилення зазначених санкцій проти Росії, бо це є єдиний інструмент, який забезпечує виконання взятих Росією на себе зобов’язань», - заявив Порошенко.

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«Я надзвичайно вдячний (країнам «Великої сімки» - УНІАН) і вважаю, що це є наша перемога», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня лідери країн "Великої сімки" за підсумками саміту G7 в Японії виступили з декларацією, в якій запевнили, що готові посилити санкції проти Російської Федерації, у разі необхідності, через її дії в Україні.