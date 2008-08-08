Медведєв проводить екстрену нараду у зв'язку з подіями в Грузії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ проводить екстрену нараду у зв`язку з ситуацією в Південній Осетії.

Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на офіційному сайті Президента РФ.

У прес-релізі зазначається, що Президент одержує повну інформацію з районів бойових дій у Південній Осетії в постійному режимі.

Як зазначає офіційний Кремль, «зокрема, під керівництвом Д.МЕДВЕДЄВА в даний час обговорюється комплекс екстрених заходів щодо повернення ситуації в Південній Осетії в мирне русло, щодо захисту мирного населення, яке перебуває там, з урахуванням миротворчого мандата, що є у Росії, а також із захисту російських громадян і національних інтересів Росії».