Медведєв проводить екстрену нараду у зв'язку з подіями в Грузії
11:00, 08 серпня 2008Політика
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Обговорюють "комплекс дій"
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ проводить екстрену нараду у зв`язку з ситуацією в Південній Осетії.
Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на офіційному сайті Президента РФ.
У прес-релізі зазначається, що Президент одержує повну інформацію з районів бойових дій у Південній Осетії в постійному режимі.
Як зазначає офіційний Кремль, «зокрема, під керівництвом Д.МЕДВЕДЄВА в даний час обговорюється комплекс екстрених заходів щодо повернення ситуації в Південній Осетії в мирне русло, щодо захисту мирного населення, яке перебуває там, з урахуванням миротворчого мандата, що є у Росії, а також із захисту російських громадян і національних інтересів Росії».
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