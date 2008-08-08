Саакашвілі закликає Росію негайно припинити бомбардування мирних міст
"Грузія не поступиться..."
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закликав Росію негайно припинити бомбардування мирних міст країни.
Як повідомляє «Наша Абхазія» про це, М.СААКАШВІЛІ заявив сьогодні в телезверненні до нації.
«Хочу заявити привселюдно, що проти Грузії здійснюється широкомасштабна воєнна агресія. Впродовж останніх хвилин і годин було здійснено бомбардування території Грузії з боку Російської Федерації. Бомбардувалися населені пункти, мирні об`єкти, і це не що інше, як класична міжнародна агресія», - заявив М.СААКАШВІЛІ.
За його словами, Грузія не було ініціатором цієї конфронтації. «Грузія не поступиться своєю територією, Грузія не відмовиться від свободи», - наголосив Президент Грузії.
Він також повідомив, що впродовж минулої ночі силові структури Грузії звільнили Цінагарський район повністю, Знаурський район повністю, сіла Дменісі, Хетагурово, Громі і оточили місто Цхінвалі. Також звільнено більшу частину міста Цхінвалі, тривають перестрілки в центрі міста.
Як повідомляв УНІАН, російська авіація здійснює інтенсивне бомбардування сіл, розташованих в околицях Цхінвалі, які вже контролює грузинська сторона.
За даними агентства «Інтерпресньюс», особливо інтенсивному бомбардуванню піддається село Ксуїсі, де перебувають і грузинські журналісти.
Телекомпанія "Руставі-2" сьогодні вранці повідомила, що кількість осетинських сіл на підступах до Цхінвалі, контрольованих грузинською стороною, становить 11.
Також, за поки що непідтвердженими даними порталу «Грузія-online», один з літаків військово-повітряних сил Росії, що завдавав бомбових ударів по околицях міста Горі, було збито грузинською стороною.