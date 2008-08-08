Саакашвілі закликає Росію негайно припинити бомбардування мирних міст

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закликав Росію негайно припинити бомбардування мирних міст країни.

Як повідомляє «Наша Абхазія» про це, М.СААКАШВІЛІ заявив сьогодні в телезверненні до нації.

«Хочу заявити привселюдно, що проти Грузії здійснюється широкомасштабна воєнна агресія. Впродовж останніх хвилин і годин було здійснено бомбардування території Грузії з боку Російської Федерації. Бомбардувалися населені пункти, мирні об`єкти, і це не що інше, як класична міжнародна агресія», - заявив М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, Грузія не було ініціатором цієї конфронтації. «Грузія не поступиться своєю територією, Грузія не відмовиться від свободи», - наголосив Президент Грузії.

Він також повідомив, що впродовж минулої ночі силові структури Грузії звільнили Цінагарський район повністю, Знаурський район повністю, сіла Дменісі, Хетагурово, Громі і оточили місто Цхінвалі. Також звільнено більшу частину міста Цхінвалі, тривають перестрілки в центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, російська авіація здійснює інтенсивне бомбардування сіл, розташованих в околицях Цхінвалі, які вже контролює грузинська сторона.

За даними агентства «Інтерпресньюс», особливо інтенсивному бомбардуванню піддається село Ксуїсі, де перебувають і грузинські журналісти.

Телекомпанія "Руставі-2" сьогодні вранці повідомила, що кількість осетинських сіл на підступах до Цхінвалі, контрольованих грузинською стороною, становить 11.

Також, за поки що непідтвердженими даними порталу «Грузія-online», один з літаків військово-повітряних сил Росії, що завдавав бомбових ударів по околицях міста Горі, було збито грузинською стороною.