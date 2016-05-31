Сьогодні Рада розгляне зміни до держбюджету і ряд економічних законопроектів (наживо)

Сьогоднішнє засідання розпочалося з виступу звільненої з Росії української льотчиці, народного депутата від "Батьківщини" Надії Савченко.

Також розглядатиметься низка економічних законопроектів, зокрема щодо умов функціонування ринку природного газу та переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації.

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Серед іншого розглядатиметься законопроект щодо сприяння пошуку та видобутку нафти і газу в Україні.

Серед питань, які сьогодні планується включити до порядку денного сесії, зокрема, законопроекти, які уточнюють та удосконалюють деякі положення законів про Національне антикорупційне бюро та про Державне бюро розслідувань.