Українців серед постраждалих у Південній Осетії немає – МЗС

За повідомленням Посольства України в Грузії, станом на 8 серпня громадян України серед постраждалих унаслідок бойових дій в зоні конфлікту в Південній Осетії (Грузія) немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, по допомогу до консульського відділу українські громадяни також не зверталися.

Посольство України в Грузії продовжує відслідковувати подальший розвиток ситуації в країні.