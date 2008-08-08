Українців серед постраждалих у Південній Осетії немає – МЗС
12:46, 08 серпня 2008Політика
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Посольство України відстежує ситуацію
За повідомленням Посольства України в Грузії, станом на 8 серпня громадян України серед постраждалих унаслідок бойових дій в зоні конфлікту в Південній Осетії (Грузія) немає.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, по допомогу до консульського відділу українські громадяни також не зверталися.
Посольство України в Грузії продовжує відслідковувати подальший розвиток ситуації в країні.
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