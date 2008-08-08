Симоненко: Саакашвілі - це "пташеня з гнізда штатівського орла"

Україна має негайно відкликати своїх військових з Грузії та припинити постачання зброї в цю країну - Симоненко

Київ. 8 серпня, УНІАН. Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що Україна повинна негайно відкликати своїх військових з Грузії та припинити постачати зброю в цю країну.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, П.СИМОНЕНКО наголосив, що “Компартія рішуче засуджує агресивну політику режиму СААКАШВІЛІ, яка призвела до ескалації ситуації у Кавказькому регіоні аж до оголошення війни, про що свідчить його наказ про загальну мобілізацію”.

За його словами, грузинсько-осетинський конфлікт має бути вирішений виключно мирним шляхом, а не силою та ціною людських життів. “Але СААКАШВІЛІ - це пташеня з гнізда штатівського орла, і його політика – це віддзеркалення агресивно-гегемоністської політики США та їхніх натівських сателітів”, - сказав лідер КПУ

П.СИМОНЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА, як Верховного головнокомандувача, та від міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА “негайно повернути додому українських військових, які перебувають зараз у Грузії, та припинити озброювати президентського кума СААКАШВІЛІ”.

“Україна повинна негайно відкликати своїх військових, які перебувають у Грузії, та припинити постачати зброю СААКАШВІЛІ”, - заявив зазначив П.СИМОНЕНКО.