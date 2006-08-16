Глава Уряду Росії Михайло ФРАДКОВ прогнозує, що газові переговори з Україною будуть непростими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі з українським прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Вважаю, що переговори будуть непростими», - сказав глава російського уряду.

Він зазначив, що сьогодні тема газових відносин під час зустрічі з українським прем`єром була однією з найголовніших.

М.ФРАДКОВ також підтвердив, що Росія виходить з домовленостей, укладених між двома країнами в січні цього року.

При цьому він акцентував увагу на тому, що залишилося кілька днів для завершення контрактації поставок газу до кінця цього року, а також наступного року. При цьому він висловив занепокоєння рівнем закачування газу в підземні сховища України.

Український прем`єр, у свою чергу, повідомив про те, що сьогодні обговорювалося питання цінової політики на газ. За його словами, сторони домовилися про те, що ціни формуватимуться на основі ринкових механізмів, проте вони формуватимуться прозоро і відповідатимуть «тому рівню взаємовідносин, які будуть між нашими країнами».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сторонам вдалося приблизно визначити цінові параметри, проте він відмовився називати їх.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки газу до України, згідно з якою Україна купуватиме газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів.