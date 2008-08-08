Придністров'я звертається до партнерів Грузії по ГУАМ

Придністров`я розцінило дії грузинської влади як акт агресії, спрямований проти вільної, демократичної держави, проти мирних жителів Південної Осетії, повідомили РосБізнесКонсалтингу в Міністерстві закордонних справ Придністров`я. Там уточнили, що "зовнішньополітичне відомство Придністров`я вивчає можливість оперативного реагування на ситуацію з віроломним нападом грузинських збройних формувань на територію Південної Осетії і не виключає, що керівництво Придністров`я не перешкоджатиме виїзду добровольців до Республіки Південна Осетія".

Як наголошується в поширеній сьогодні заяві придністровського зовнішньополітичного відомства, МЗС Придністров`я перебуває в постійному контакті з МЗС Південної Осетії.

Зовнішньополітичне відомство Придністров`я вважає, що міжнародне співтовариство, в першу чергу РФ, має вжити "найрішучіші дії для протверезіння грузинських агресорів, які зарвалися, для їх повернення в русло політичної адекватності".

Як наголошується в заяві МЗС Придністров`я, за цих умов Придністровська Молдавська Республіка підтверджує свою відданість раніше досягнутим домовленостям з Республікою Південна Осетія, зокрема в рамках співтовариства "За демократію і права народів".

Влада Тирасполя вимагає також, щоб міжнародне співтовариство, включаючи партнерів Грузії по ГУАМ, на ділі підтвердило деклароване прагнення до мирного врегулювання конфліктів на пострадянському просторі і створення "атмосфери довіри".