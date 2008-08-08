Президент Росії пообіцяв втрутитися в конфлікт Грузії і Осетії

Росія не допустить безкарної загибелі своїх співвітчизників у Південній Осетії, заявив президент РФ Дмитро Медведєв, виступаючи на екстреному засіданні Ради безпеки РФ, скликаному через різке загострення ситуації в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Глава Росії наголосив, що винні зазнають заслуженого покарання.

Д.Медведєв підкреслив, що, "відповідно до конституції і федерального законодавства, як президент Російської Федерації" він зобов`язаний захищати життя і гідність російських громадян, де б вони не перебували. Д.Медведєв вказав, що логіка кроків, які робить “російська сторона” буде продиктована саме цим.

Довідка. Близько 90 відсотків жителів Південної Осетії мають російські паспорти.