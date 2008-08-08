Президент Росії пообіцяв втрутитися в конфлікт Грузії і Осетії
14:17, 08 серпня 2008Політика
3374 0
"Винні зазнають покарання"
Росія не допустить безкарної загибелі своїх співвітчизників у Південній Осетії, заявив президент РФ Дмитро Медведєв, виступаючи на екстреному засіданні Ради безпеки РФ, скликаному через різке загострення ситуації в зоні грузино-осетинського конфлікту.
Глава Росії наголосив, що винні зазнають заслуженого покарання.
Д.Медведєв підкреслив, що, "відповідно до конституції і федерального законодавства, як президент Російської Федерації" він зобов`язаний захищати життя і гідність російських громадян, де б вони не перебували. Д.Медведєв вказав, що логіка кроків, які робить “російська сторона” буде продиктована саме цим.
Довідка. Близько 90 відсотків жителів Південної Осетії мають російські паспорти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter