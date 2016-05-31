ВР закликала Євросоюз найближчим часом запровадити безвізовий режим для українців

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 331 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

У зверненні Верховна Рада наголошує що запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українських громадян має стати довгоочікуваним кроком ЄС у відповідь на рішення України щодо запровадження безвізового режиму поїздок для громадян держав-членів ЄС, яке було ухвалено у 2005 р.

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ВР з урахуванням повного виконання Україною критеріїв Плану дій щодо лібералізації візового режиму вважає, що безвізовий режим взаємних поїздок створюватиме належні можливості для ефективної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС шляхом пожвавлення міжлюдських контактів, студентських та молодіжних обмінів, культурної та гуманітарної співпраці, а також ділової активності.

Також парламент звертає увагу, що з огляду на завершення виконання Україною всіх критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для українських громадян, до України у цьому контексті не повинно висуватись жодних додаткових умов.

Верховна Рада підкреслила, що прогрес кожної країни у сфері безвізового діалогу з ЄС має оцінюватися окремо й неупереджено.

Верховна Рада звертається до Європарламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії, парламентів, глав держав та урядів, міністрів юстиції і внутрішніх справ держав-членів ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейна, Норвегії та Швейцарії, із закликом завершити всі юридичні процедури, які необхідні для схвалення законодавчої ініціативи про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15.03.2001 р. щодо запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України вже найближчим часом, до початку літніх канікул.