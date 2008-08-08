Чечня готова прийняти біженців з Південної Осетії

Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність республіки прийняти біженців з Південної Осетії. "На Кавказі знову ллється кров мирних громадян. Гинуть діти, жінки і старі. Ні в чому не винні люди поневіряються у пошуках безпечного притулку. Чеченському народові це до болю знайоме. І тому ми готові прийняти біженців з Південної Осетії, поділитися з ними дахом і шматком хліба", - сказав він. "Керівництво Чеченської Республіки зробить все від нього залежне, щоб забезпечити старих, жінок і дітей, які залишили зону конфлікту, необхідним: житлом, харчуванням, одягом і іншими предметами першої потреби", - наводить слова Р.Кадирова РосБізнесКонсалтинг.

Міністр охорони здоров`я республіки Шахид Ахмадов заявив сьогодні, що в лікарнях республіки створений резерв ліжок для прийому потерпілих у зоні конфлікту в Південній Осетії. "У лікарнях Грозного і деяких інших населених пунктів зарезервовані в потрібній кількості ліки, перев`язувальні матеріали, замінники крові. Сформовані бригади висококваліфікованих хірургів-травматологів, анестезіологів і операційних медсестер, які в разі потреби готові вирушити в прилеглий до зони конфлікту регіон на території Північної Осетії і надати медичну допомогу безпосередньо поблизу місця подій", - підкреслив Ш.Ахмадов.