Грузія відкликає 2 тисячі своїх військових з Іраку

Президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про відкликання грузинського контингенту з Іраку назад на батьківщину на тлі подій, що розгортаються в Південній Осетії. За його словами, вже завтра грузинські загони, що налічують близько 2 тис. військовослужбовців, вирушать з Іраку до Грузії.

Коментуючи ситуацію, що склалася з введенням російських військ до Південної Осетії, М.Саакашвілі порівняв її з радянський-фінською війною 1939 р. За словами грузинського президента, Грузія з населенням в 5 млн. чоловік вимушена протистояти величезному сусідові. "Звісно ж, наші сили важко порівнювати".

М.Саакашвілі також звинуватив російських військових в тому, що ті навмисно бомблять цивільне населення. "Схоже, що свободи і права людини знову опинилися під загрозою", - заявив грузинський лідер, закликавши США підтримати "волелюбну націю, яка зазнала атаки". Він підкреслив, що нинішня ситуація є "моментом істини" для президента США Джорджа Буша, самих США і всього західного світу.

У тому ж інтерв`ю, як повідомлялося раніше, М.Саакашвілі звинуватив Росію у розв`язуванні війни з Грузією і заявив, що в інтересах США виступити на боці Тбілісі.

Раніше на територію Південної Осетії ввійшли підрозділи 58-ої армії Північо-Кавказського військового округу, які досягли столиці регіону Цхінвалі, з якого, у свою чергу, почали виходити грузинські війська.