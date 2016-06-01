Савченко може посилити голос України на міжнародній арені в питанні звільнення заручників - Геращенко

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, повідомляє "Українська правда".

"Склад груп залишається незмінним, крім того, що в політичній групі починає свою роботу Сергій Пірожков. Групи сьогодні прибули в Мінськ і починають свою роботу", - сказала Геращенко.

На прохання прокоментувати інформацію деяких ЗМІ про те, що Савченко може приєднатися до мінським переговорів, Геращенко відповіла:

"На зустрічі президента і Надії Савченко висловлювалося бачення, що вона може посилити голос України на міжнародній арені в питанні звільнення заручників. Обговорювалися візити Савченко в європейські країни, оскільки від позиції наших європейських партнерів, партнерів по нормандскому формату багато в чому залежить питання звільнення заручників, що утримуються на окупованих територіях і в Росії ", - сказала Геращенко.

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Вона додала, що питання звільнення заручників буде ключовим у ході переговорів групи. "Ми сподіваємося на звільнення двох політв'язнів, у нас є певна інформація, але озвучимо, коли вийдемо на фінішну пряму", - сказала Геращенко.