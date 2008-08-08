Державний прапор України знову піднято над «Артеком»

Сьогодні о 16.00 Державний прапор України було повернуто на флагшток стели Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», напередодні, 7 липня, активісти Кримського осередку Комуністичної партії України зірвали щоденну процедуру підняття державного стягу на стелі МДЦ «Артек», піднявши туди прапор КПУ.

Сьогодні кілька депутатів місцевих рад, прикриваючись жінками похилого віку та ветеранами, намагались не допустити підняття Державного прапору України на стелі міжнародного дитячого центру. Мітингуючі викрикували антиукраїнські лозунги, закликали до повалення конституційного ладу України.

Раніше прес-секретар лідера кримських комуністів Леоніда ГРАЧА Галина МАМИКО повідомила УНІАН, що біля головної стели «Артеку» сталася бійка між комуністами і бійцями «Беркута», які приїхали, щоб зняти ордени і червоні прапори.

За її словами, бійцям «Беркута» вдалося зняти тільки червоний прапор з флагштока, а ордени та червоні прапори на стелі «Артека» комуністи відстояли.