Україна депортувала танцюристів з Республіки Того

Учасників Міжнародного фольклорного фестивалю "Калинове літо на Дніпрі" з Республіки Того депортовано.

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті фестивалю.

Про свою участь у 7-му Міжнародному фольклорному фестивалі "Калинове літо на Дніпрі", що відкрився в Комсомольську Полтавської області, заявила делегація із 25 уродженців Того.

За повідомленням оргкомітету фестивалю, він отримав касети із виступами колективу і всі відповідні документи. Проблеми почалися у гостей в аеропорту Бориспіль, оскільки туди делегація прибула не в повному складі. Частина їх затрималася в Римі, який був проміжним пунктом у маршруті творчого колективу із Того, і мала, за словами гостей, приїхати пізніше. Квитків на зворотну дорогу у гостей не виявили - за їхніми словами, вони були в руках тих членів делегації, які відстали від них у Римі. Проте в обіцяний час решта делегації не прибула, і оскільки Республіка Того вважається країною третього світу, звідки і до України прибуло дуже багато біженців, було прийнято рішення депортувати їх на батьківщину, зазначили в оргкомітеті фестивалю.

Делегація з Того прибула в Україну 15 серпня о 2-й год. ночі, а була депортована того дня о 23.00.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний фольклорний фестиваль “Калинове літо на Дніпрі” триватиме в Комсомольську Полтавської області з 15 по 21 серпня.

Цей захід став візитною карткою Комсомольська і в цьому році буде проводитися вже сьомий рік поспіль.

Фестиваль “Калинове літо на Дніпрі» офіційно включено в програму культурно – мистецьких заходів міжнародної організації ЮНЕСКО секції СІОФФ.