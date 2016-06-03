Скандал з "Миротворцем": в ООН висловили підтримку журналістам, які працюють у "гарячих точках"

14:27, 03 червня 2016
Політика
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Помічник генерального секретаря Організації об'єднаних націй Іван Шимонович висловив підтримку усім журналістам, які працюють у "гарячих точках" після того, як центр "Миротворець" опублікував персональні дані представників ЗМІ, які отримували акредитацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.

"Нас дуже стурбувало те, що опублікування персональних даних про людей може поставити їх під загрозу, і особливо журналістів", - зазначив Шимонович.

У цьому зв'язку він висловив підтримку тим журналістам, які працюють у небезпечних місцях і яким погрожують, щоби їх не наражали на зайву небезпеку ще більше від "тієї загрози, яка для них існує".

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Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". Спочатку в цій базі даних містилося 4068 імен, але сайт кілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис. осіб.

Журналістська спільнота висловила обурення такими діями.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в Інтернеті особистих даних журналістів.

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