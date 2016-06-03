Скандал з "Миротворцем": в ООН висловили підтримку журналістам, які працюють у "гарячих точках"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.

"Нас дуже стурбувало те, що опублікування персональних даних про людей може поставити їх під загрозу, і особливо журналістів", - зазначив Шимонович.

У цьому зв'язку він висловив підтримку тим журналістам, які працюють у небезпечних місцях і яким погрожують, щоби їх не наражали на зайву небезпеку ще більше від "тієї загрози, яка для них існує".

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Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". Спочатку в цій базі даних містилося 4068 імен, але сайт кілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис. осіб.

Журналістська спільнота висловила обурення такими діями.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в Інтернеті особистих даних журналістів.