Скандал з "Миротворцем": в ООН висловили підтримку журналістам, які працюють у "гарячих точках"
Помічник генерального секретаря Організації об'єднаних націй Іван Шимонович висловив підтримку усім журналістам, які працюють у "гарячих точках" після того, як центр "Миротворець" опублікував персональні дані представників ЗМІ, які отримували акредитацію на тимчасово окупованій території Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.
"Нас дуже стурбувало те, що опублікування персональних даних про людей може поставити їх під загрозу, і особливо журналістів", - зазначив Шимонович.
У цьому зв'язку він висловив підтримку тим журналістам, які працюють у небезпечних місцях і яким погрожують, щоби їх не наражали на зайву небезпеку ще більше від "тієї загрози, яка для них існує".
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Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". Спочатку в цій базі даних містилося 4068 імен, але сайт кілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис. осіб.
Журналістська спільнота висловила обурення такими діями.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в Інтернеті особистих даних журналістів.