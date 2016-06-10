Заступника голови Центрвиборчкому Магеру викликають на допит в НАБУ

Про це Магера повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фотокопію повістки, згідно з якою йому необхідно з'явитися 13 червня о 9.30 на допит у якості свідка до старшого детектива в офіс НАБУ по вулиці Василя Сурикова, 3.

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Магера також припускає, що скоріше за все йдеться про кримінальне провадження за ст. 168 Кримінального кодексу ("отримання неправомірної винагороди"), що пов'язано з так званою справою “амбарних” книг Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.