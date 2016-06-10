Європейська Рада 1 липня розгляне рішення щодо продовження санкцій проти РФ - Томбінський

Як передає коресподент УНІАН, про це Томбінський сказав журналістам.

"Нам потрібно почекати до рішення голів європейських держав 1 липня. Як буде (проходити засідання) Європейської Ради. Але сьогодні я не чув якоїсь інформації про те, щоб була зміна підходу, бо всі передумови, за яких були запроваджені санкції, вони існують сьогодні. Не було зміни тих умов, через які були запроваджені ці санкції", - наголосив Томбінський.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Financial Times, Євросоюз має намір продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців незважаючи на ознаки пом'якшення настроїв у деяких країн блоку.